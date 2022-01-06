"Аэрофлот" приостановил полеты в Казахстан

6 янв. 17:35

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Казахстан, запланированные на 6-8 января, а также приостановила продажу билетов в эту страну на ближайшее время.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменены рейсы авиакомпании в Алматы, Нур-Султан и Актау от 5,6,7 и 8 января, а также в обратном направлении.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств", - добавили в пресс-службе.