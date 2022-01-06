Запрет на экспорт яиц из Узбекистана опровергли

6 янв. 17:28

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана опроверг слухи о том, что в республике установлен запрет на экспорт яиц.

В первых числах января ряд местных СМИ распространил информацию о том, что в Узбекистане до 1 апреля 2022 года вводится запрет на экспорт яиц. Согласно этим сообщениям, запрет был введен протоколом собрания кабмина от 16 декабря 2021 года. Якобы данная мера введена для стабилизации роста цен на яйца внутри страны.

В отношении экспорта яиц не было ни устных, ни письменных запретов, заявили в госкомитете.

"Также в отношении предпринимателей-экспортеров яиц со стороны комитета никакие ограничения не вводились", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что в Узбекистане яйца за прошлый год подорожали в среднем на 1,3%.