Полиция Алматы приступила к зачистке улиц

6 янв. 17:14

МВД Казахстана объявило о начале зачистки улиц Алматы. Полицейские выдвинулись к улицам Карасай батыра — Масанчи.

В пресс-службе ведомства отметили, что принимаются меры по задержанию погромщиков. Силовые структуры были переведены на усиленный режим работы.

В это же время на площади Республики началась стрельба в связи с очисткой города от митингующих. Группы по пять-шесть человек бегут со стороны центра Алматы.

Отмечается, что полиция требует от участников акции покинуть площадь. Протестующих предупредили об открытии огня на поражение, если они не покинут центр города.

Также стало известно, что силовики отразили атаку на здание полиции Алматиеского района Алматы. Как заявила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек, террористы были уничтожены.

Стоит добавить, что мародеры совершили более 85 нападений на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды, а также разграбили шесть оружейных магазинов. Они продолжают ходить по разгромленным местам и уносить найденное.

"На горячую линию Нацпалаты предпринимателей поступили 87 звонков о нападении на фитнес-клубы, магазины одежды, техники, объекты общественного питания, ломбарды", – передает телеканал "Хабар 24".

От погромов пострадала телевизионная вышка "Коктобе". Сообщается, что ее захватили протестующие.

Ранее участники протестных акций перекрыли дорогу к двум больницам в Алматы.

"Сейчас террористические группировки перекрыли подъездные пути к первой и седьмой больнице города", – приводит слова замглавы города Ержана Бабакумарова РИА Новости.

Он сообщал, что машины скорой помощи не могут доставить пациентов в медучреждения. Сами больницы продолжают свою работу в штатном режиме.