Один из проспектов станет двусторонним для автобусов в Тбилиси

6 янв. 16:54

Движение по проспекту Петре Меликишвили в центре Тбилиси сделают двусторонним для общественного транспорта, рассказал руководитель Агентства муниципального транспорта и развития города Виктор Цилосани.

Сейчас движение транспорта на магистрали одностороннее, вскоре же автобусы и микроавтобусы смогут ездить в двустороннем режиме по специальной полосе.

"Это для того, чтобы передвижение на общественном транспорте для граждан было более доступным и удобным", - цитирует чиновника Sputnik Грузия.

Напомним, власти Тбилиси воплощают в жизнь транспортную реформу, ее цель - сделать общественный транспорт более комфортным, безопасным и быстрым, чтобы горожане и туристы предпочитали его, и избавить столицу от пробок.