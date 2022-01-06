МИД РФ дал оценку нормализации отношений между Турцией и Арменией

6 янв. 16:33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддержал усилия, которые направлены на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

Главы ведомств позитивно оценили первое заседание в формате "3+3" по нормализации ситуации и развитию сотрудничества в регионе. Стороны договорились о подготовке следующей встречи в ближайшее время.

"Сергей Лавров выразил поддержку усилиям по нормализации отношений между Турцией и Арменией", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.