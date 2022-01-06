В Лондоне оценили участие стран ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане

6 янв. 16:19

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировал привлечение сил ОДКБ на фоне беспорядков в Казахстане.

Она подчеркнула, что Нур-Султан имеет суверенное право выбирать себе союзников.

"Мы должны уважать тот факт, что у Казахстана есть суверенный выбор выбирать своих союзников", - цитирует Трасс РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что любые развернутые силы должны иметь четкую миссию и действовать пропорционально.

Ранее Трасс заявила, что Лондон осуждает насилие в Казахстане и проводит консультации с союзниками по поводу урегулирования ситуации в республике.