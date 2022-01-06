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В Европе призвали уважать право народа Казахстана на "мирный протест"

В Европе призвали уважать право народа Казахстана на &quot;мирный протест&quot;

Евросоюз призвал руководство Казахстана уважать право граждан на "мирный протест". Заявление было озвучено внешнеполитической службой ЕС.

В Европе выразили надежду на то, что власти республики не прибегнут к подавлению протестов силой, а сядут за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами конфликта. В то же время Евросоюз потребовал от жителей Казахстана отказаться от насилия в отношении представителей власти.

Помимо этого, Брюссель призвал Нур-Султан соблюдать обязательства в вопросах свободы прессы и доступа к информации.

"Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства" – сказано в заявлении.

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