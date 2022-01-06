В Узбекистане налетчики распотрошили банкомат

6 янв. 15:28

Пятеро неизвестных взломали банкомат в Нурафшане и похитили свыше 19 млн сумов, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

В ведомстве заявили, что преступники вскрыли банкомат "Пойтахт банка" при помощи лома и других подручных средств. Злоумышленников задержали по горячим следам.

В ходе расследования было установлено, что мужчины также пытались взломать платежный терминал Paynet, но сделать им этого не удалось.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет лишения свободы.