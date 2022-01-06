Житель России задержан во время погромов в Казахстане

6 янв. 15:11

В Костанайской области задержан россиянин, который принимал участие в беспорядках.

Уточняется, что 245 человек были задержаны ночью, среди них оказались женщины, несовершеннолетние, а также жители иностранных государств, включая гражданина России. Позднее 35 человек были отпущены, сообщает "Хабар 24" со ссылкой на главу департамента полиции области.

В настоящее время сотрудники выясняют, с какой целью иностранцы прибыли в регион.

В ведомстве сообщили, что задержанные разбрасывали мусор и ломали лавочки. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Стоит отметить, что общественный порядок в Костанайской области восстановлен. В результате беспорядков пострадал один сотрудник полиции.

Помимо этого, ситуация улучшается и в Алматы. Сейчас в городе началась зачистка улиц. В МВД Казахстана подчеркнули, что в результате погромов в Алматы задержаны около двух тыс человек.

Корреспондент Sputnik Казахстан рассказал, что обстановка в Актау спокойная, жители не выдвигают никаких требований, одну из трех палаток, установленных на площади, разобрали.