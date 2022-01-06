Железноводск подарил здоровье тысячам людей в 2021 году

6 янв. 14:57

В прошлом году свыше 160 тыс человек посетили здравницы Железноводска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что эти показатели превысили те, которые были в 2019 году. При этом три крупных здравницы курорта работают только при пятидесятипроцентной загрузке, остальные принимают отдыхающих в обычном режиме, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все здравницы города соблюдают меры для борьбы с распространением COVID-19, в том числе персонал санаториев проходит вакцинацию.