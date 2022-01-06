В Казахстане установлены новые цены на бензин

6 янв. 14:38

Правительство Казахстана приняло меры по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было объявлено об установлении предельных цен на 180 дней на розничную реализацию сжиженного газа для заправки автомобилей.

Так, в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге), в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге (в отдаленных районах – 65 тенге), в Алматы – 65 тенге, в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге (в отдаленных районах – 75 тенге).

Отмечается, что окончательный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку пройдет в следующем году.

Помимо этого, правительство ввело на 180 дней государственное ценовое регулирование на продажу топлива. Так, бензин марки АИ-80 будет стоить 89 тенге за литр, АИ-92 – 182 тенге, АИ-93 – 182 тенге, марки АИ-95 – 215 тенге.

В ведомстве подчеркнули, что в стоимость дизельного топлива в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях составит 260 тенге за литр, в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях – 230 тенге.