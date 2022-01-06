Саакашвили: Назарбаев сделал для Казахстана больше, чем Иванишвили для Грузии

6 янв. 14:20

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию в Казахстане.

В своем заявлении он оценил действия жителей республики.

"Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением", — написал Саакашвили.

По мнению бывшего грузинского лидера, Нурсултан Назарбаев сделал для Казахстана больше, чем Бидзина Иванишвили для Грузии. "Но это не дает Назарбаеву право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши", — заключил он.