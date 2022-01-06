Лукашенко призвал погромщиков в Казахстане встать на колени перед военными

6 янв. 13:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане договориться с руководством республики.

"Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым можно договориться", - приводит его слова РИА Новости.

Белорусский лидер также призвал участников принести извинения перед военными.

"Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", - добавил он.