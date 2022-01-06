Казахстан сражается за свою государственность

Начало января 2022 года войдет в историю Казахстана как время борьбы за казахстанскую государственность. Хотя социальные протесты начинались с требования отмены рыночного ценообразования на сжиженный природный газ, они очень быстро обросли политическими лозунгами, причем радикальными – об отставке правительства и президента, а также о полном уходе из власти первого президента Нурсултана Назарбаева.

Важно, что государство сразу же пошло навстречу протестующим, прежде всего отменило биржевую схему ценообразования на СПГ, введя госрегулирование не только на этот вид топлива, но и на бензин, гарантировало таким образом, что в ближайшие полгода никакого роста цен не будет. Затем была реакция и на политические требования: президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а Нурсултан Назарбаев ушел с должности председателя Совета Безопасности РК.

Однако протесты не только не остановились, но и преобразовались в вооруженную агрессию против государства. За вечер вторника и всю среду в сети было опубликовано множество видеосвидетельств того, как организованные группы поджигают, громят и грабят административные здания, объекты инфраструктуры, магазины и банки, отбирают оружие и машины у силовиков, причем часть правоохранителей сдаются без сопротивления. Общественное недовольство явно было использовано как прикрытие для антигосударственных планов определенных групп как внутри Казахстана, так и за его пределами.

С одной стороны, в происходящем есть составляющая народного бунта. Казахстан довольно тяжело переживает пандемическую эпоху: как отмечают эксперты, бедность в стране достигла такого уровня, что даже работающее на постоянной работе население с трудом обеспечивает себя при том, что цены постоянно растут. Однако с другой стороны, в происходящем есть и составляющая попытки государственного переворота. Для выражения политических требований не было никакой необходимости в убийствах полицейских и поджогах акиматов и министерств, это целенаправленные деструктивные действия, рассчитанные на быстрое свержение властей организованными группами боевиков.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, на ситуацию в Казахстане повлияло одновременно несколько факторов: начало было мотивировано накапливавшимися внутренними проблемами, но затем ситуацией стали пользоваться внешние силы. "Казахстанская социальная политика уже довольно давно не соответствовала ожиданиям населения, а цены последние два-три года стабильно повышались, из-за чего благосостояние людей просело очень серьезно. Сильно сказалось на положении дел падение в 2020 году цен на основу казахстанского экспорта – углеводороды, бюджет стал меньше наполняться и социальные статьи исполнялись в сокращенном виде. И разумеется, большую роль сыграли ковидные ограничения", - сообщил он.

В итоге ситуация в стране вступила в противоречие с тем, о чем в последние годы говорили власти. "Где-то 8-10 лет граждане Казахстана живут не очень хорошо – лучше, конечно, чем соседи по региону, но идеология сейчас обратилась против властей. В сытые нулевые годы население постоянно слышало, что Казахстан – самое успешное государство в регионе, что дальше будет только лучше, особенно в сравнении с соседями, например, с Киргизией. И действительно, в нулевые жить в Казахстане становилось только легче и лучше, но затем началась обратная тенденция и люди стали испытывать разочарование из-за несбывшихся ожиданий", - обратил внимание Андрей Грозин, добавив, что неуверенности в завтрашнем дне добавляет незавершившийся процесс транзита власти.

"Хотя первый президент ушел с поста, большинство населения по-прежнему считает, что именно он остается центром принятия ключевых решений в стране, а не президент Токаев. Непонимание, как будет развиваться ситуация во власти, воздействует и на простых граждан, и, что важно, на чиновников, в результате происходит ухудшение работы госаппарата. Мои казахстанские коллеги отмечают, что эффективность административных и организационных работ исполнительной власти год от года поступательно снижается, идет депрофессионализация чиновников", - поведал востоковед.

Взрыв протестов, подчеркнул Андрей Грозин, начался на внутренней базе, причем в самом переводе цен на СПГ на рыночное ценообразование есть признаки внутриполитической борьбы. "Переход к рыночным ценам – это либо непрофессионализм, либо саботаж. Естественное общественное недовольство изначально попытались использовать в борьбе против президента Токаева, потом подключились другие группы, которые работают против нынешней власти, затем вмешались уже внешние силы, заинтересованные в росте внутреннего неустройства в Казахстане. После чего как раз начались захвата оружия и стрельба", - сообщил он.

Внешние силы используют местных радикалов, называющих себя "национал-патриотами". "Наиболее брутальные события происходили в Алматы, где и базируется большинство "нацпатов". Из-за того, что начался транзит власти, они подняли голову, проникли всюду, включая парламент и отдельные министерства, стали влиять на повестку дня. Именно активность "национал-патриотов" приводит к тому, что общественное недовольство перерастает в насилие. Одно дело – ломать памятники, а совсем другое – пытать захватить оружейную комнату в здании национальной гвардии, потому что речь уже идет о физическом столкновении с представителями власти, об убийствах. Недаром Токаев сказал, что идет инфильтрация подготовленных внешними силами боевиков, которые стремятся расшатать ситуацию", - заключил востоковед.

Отметим, что нестабильность в Казахстане противоречит интересам как России, так и Китая, и Запада, чьи значительные средства вложены в казахстанские углеводородные месторождения. Бунт в Мангистау не выгоден никому из иностранных инвесторов. Поэтому пока остается открытым вопрос, кто из внешних сил работает сегодня против казахстанской государственности. Однако, если судить по текущим событиям, включая спецоперацию в Алматы и освобождение алматинского аэропорта, у Казахстана есть запас прочности для того, чтобы устоять перед этим испытанием, а его союзники помогут ему в этом – недаром в республику уже прибыла миротворческая миссия сил ОДКБ.

"Вестник Кавказа "выражает соболезнования и сожаления народу Казахстана в связи человеческими потерями. В этот тяжелые дни коллектив "Вестника Кавказа" и российский народ в целом находятся рядом с братским народом Казахстана и желает установления мира в доме нашего ближайшего соседа и надежнейшего союзника, который всегда поддерживал Россию. Нурсултан Назарбаев, несмотря на уход с поста председателя совета Безопасности Казахстана, продолжает оставаться патриархом политики и геополитики всего постсоветского пространства, способным находил ответы на самые сложные вопросы нашей общей истории.