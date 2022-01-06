Армения и Беларусь отправят миротворцев в Казахстан

6 янв. 12:42

Около 70 армянских военных отправились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, которые будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения.

Также в операции примут участие военные из Беларуси. Об этом в ОДКБ рассказали корреспонденту "Белта". При этом о количестве миротворцев пока не сообщается, пишет Sputnik Беларусь.

Напомним, президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки в республике "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа", и обратился за содействием к странам ОДКБ на фоне "террористической угрозы".