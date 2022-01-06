В России отменили рейсы в Казахстан

6 янв. 12:19

Российская компания "Аэрофлот" сообщила об отмене вечерних рейсов в города Казахстана в связи с массовыми беспорядками в республике.

Отмечается, что полеты в Алматы, Нур-Султан и Актау, которые должны были состояться 20:50, 23:20 и 23:35 по московскому времени, отменены. Также не состоялись утренние рейсы из Москвы в города Казахстана.

Стоит подчеркнуть, что свои рейсы в Алматы отменили авиакомпании "Белавиа" (Беларусь) и Lufthansa (Германия).

Ранее телеканал "Хабар 24" объявил о том, что аэропорты Алматы, Актау и Актобе приостановили свою работу.