В России выявили свыше 15 тыс новых случаев COVID-19

6 янв. 11:55

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили более 15 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции –15 316 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 630 (10,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 357, в Санкт-Петербурге - 1 286, в Московской области - 742. В Краснодарском крае новых случаев 411, в Ставропольском крае - 184, в Крыму - 74, в Дагестане - 83, в Кабардино-Балкарии - 88, в Адыгее - 65, в Ингушетии - 74, в Северной Осетии - 69, в Чечне - 41, в Карачаево-Черкесии - 57.

Суточный прирост составил 0,14 %, общее число инфицированных 10 601 300 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 22 949 человек.

Умерли за сутки 802 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 313 817 человек.