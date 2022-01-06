Жители Мангистауской области призывают не выходить на митинги

6 янв. 11:32

В Актау граждане собрались на центральной площади города для обсуждения организационных вопросов, в том числе о необходимости вывоза мусора. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Он отметил, что участники акции не выдвигают новые требования, а также призывают друг друга отказаться от участия в новых митингах.

Подчеркивается, что жители Мангистауской области удовлетворены выполнением их требований, соответствующее сообщение они распространяют в WhatsApp.

Помимо этого, корреспондент заявил о завершении акции протеста. При этом часть людей еще остается на площади.