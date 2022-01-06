Неизвестный "заминировал" посольство Казахстана в Москве

6 янв. 11:25

По факту ложного минирования казахстанского посольства в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"В среду на электронную почту посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве пришло письмо о готовящемся взрыве", - заявил ТАСС работник ведомства.

Отмечается, что кинологи не обнаружили в здании взрывчатых веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Анониму грозит до пяти лет тюрьмы.