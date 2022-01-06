Алматинцам сообщили о проведении антитеррористической операции

6 янв. 11:16

Жителей Алматы предупредили рекомендовали укрыться в безопасном месте и не стоять возле окон в связи с проведением антитеррористической операции в городе, сообщает Informburo.kz.

По данным издания, произошло "экстренное включение" на государственных телеканалах, которые вещают в Алматы.

"Горожанам сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте, не стоять у окон, если спецоперация будет возле дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жителям города также получили SMS-сообщения.