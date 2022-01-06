Путин призвал изучить вопрос об инвестициях в энергетику Дагестана

6 янв. 11:02

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" доложить до 1 марта обстановку с реализацией проектов газоснабжения в Дагестане, поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Республики Дагестан", - сказано в сообщении.

Ответственными за проведение данного мероприятия назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме того, президент призвал правительство, "Газпром", "РусГидро" и "Российские сети" рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта.