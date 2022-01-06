Российские миротворцы приступили к стабилизации обстановки в Казахстане

6 янв. 10:35

Передовые подразделения контингента ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации.

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — сказано в сообщении.

Ранее президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки в республике "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа", и обратился за содействием к странам ОДКБ на фоне "террористической угрозы".

Отмечается, что миротворческие силы направлены на ограниченный период.