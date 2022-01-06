В Краснодаре вырастет число платных парковок 

6 янв. 10:45

Мэрия Краснодара увеличит стоимость платных парковок, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уточняется, что данная мера коснется центра города. Оплата парковочных мест станет дифференцированной. "Эти меры нужны для разгрузки центра города. Новый тариф снизит заторы и создаст приоритет для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили также, что в городе появится пять зон парковки. В центре она составит 60 рублей за первый час, затем – от 30 до 50, а самый высокий ценник установлен на Привокзальной площади: здесь час простоя обойдется в 100 рублей.