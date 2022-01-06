Антитеррористическая операция в Алматы шла всю ночь

6 янв. 10:05

Десятки участников беспорядков в Алматы ликвидированы в ходе ночной антитеррористической операции.

"Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алматы, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — приводит слова официального представителя городского департамента полиции Салтанат Авирбек РИА Новости.

Она также отметила, что еще в трех зданиях, которые принадлежат ведомству, проводится операция. Граждан призвали воздержаться от выхода на улицу и объезжать указанные участки. МЧС Казахстана также предупредило жителей о проведении АТО.

Гостелеканал "Хабар 24" заявил, что в результате беспорядков пострадали более тысячи человек, десятки из которых находятся в реанимации. Также сообщалось о нападении преступников на работников скорой помощи.

"Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в минздраве", - сказал диктор.

Ранее в городе было объявлено о начале спецоперации по зачистке города от мародеров. Как сообщает Sputnik Казахстан, к утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.

Подчеркивается, что всего в операции принимают участие порядка 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.

Помимо этого, в районе здания администрации, которое накануне было захвачено протестующими, произошла интенсивная перестрелка.

Напомним, в Казахстане введен в силу режим чрезвычайного положения в связи с протестами, которые начались в первых числах января из-за двукратного повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев утром 5 января отправил правительство в отставку.

Глава республики также обратился за содействием к странам ОДКБ на фоне "террористической угрозы" в стране. По его словам, речь идет уже подрыве целостности государства и нападении на граждан Казахстана, которые просят его, как президента, о срочной помощи.

Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, объявил о вводе коллективных миротворческих сил организации в Казахстан.

"В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал он в Facebook.