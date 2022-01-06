Первый общегородской концерт назначен на 7 января в Ставрополе

6 янв. 10:59

Первый в юбилейном для Ставрополя году общегородской концерт пройдет в центральном парке и парке Победы 7 января. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

Мероприятия стартуют в 11:00 на главных сценах, в них примут участие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, которые представят рождественскую программу с песнями и танцами.

В администрации заверили, что концерты организованы с соблюдением рекомендаций по профилактике Covid-19.

Напомним, в 2022 году исполнится 245 лет со дня основания Ставрополя.