Пашинян начинает консультации с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, будучи председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинает консультации с главами государств-членов организации по поводу ситуации в Казахстане. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По его словам, учитывая обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ожидающего содействия от ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, он незамедлительно
начинает консультации с главами стран ОДКБ.
Пашинян добавил, что некоторое время назад провел телефонный разговор с Токаевым.