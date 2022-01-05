Пашинян начинает консультации с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

5 янв. 22:50

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, будучи председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинает консультации с главами государств-членов организации по поводу ситуации в Казахстане. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, учитывая обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ожидающего содействия от ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, он незамедлительно

начинает консультации с главами стран ОДКБ.

Пашинян добавил, что некоторое время назад провел телефонный разговор с Токаевым.