Антитеррористическая операция проходит в Алматы

5 янв. 22:39

В Алматы в эти минуты проводится антитеррористическая операция. Соответствующее сообщение распространила городская комендантура.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее", - цитирует его издание Orda.kz.

В структуре попросили жителей города сохранять спокойствие и содействовать правоохранителям при "наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности".

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подтвердил информацию об антитеррористической операции, передает Sputnik Казахстан.

Он также заявил, что захваченный ранее террористами аэропорт Алматы уже освобожден, идет работа над его возвращением в штатный режим.