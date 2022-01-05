Саркисян рассказал, когда будет готов уйти в отставку

5 янв. 21:57

Президент Армении Армен Саркисян назвал причину, по которой он может досрочно уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Spectator World.

По его словам, работать армянским президентом для него - величайшая честь, однако он согласился занять этот пост вовсе "не для того, чтобы чувствовать себя уважаемым".

"Я пришел служить Армении. Если будет принята новая Конституция, я не останусь ни секундой дольше на этом посту - если это каким-либо образом может помешать ее реализации и развитию страны", - указал политик.