Казахстан попросил ОДКБ о защите государственности

5 янв. 21:47

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за содействием к странам ОДКБ на фоне "террористической угрозы" в стране. Соответствующее заявление он сделал на заседании возглавляемого им Совета безопасности, трансляция которого идет по государственным телеканалам.

"Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным", - цитирует главу государства Sputnik Казахстан.

По словам президента, "террористические банды" захватывают контроль над крупными объектами инфраструктуры.

"Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", - пояснил он.

"В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в оказании помощи в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности", - уточнил глава государства.

Токаев подчеркнул, что речь идет уже подрыве целостности государства и нападении на граждан Казахстана, которые просят его, как президента, о срочной помощи.

Глава государства также заявил, что аэропорт Алматы и пять самолетов, в том числе иностранных, были захвачены "террористами". "В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны", - пояснил он.

Ранее сегодня о необходимости обратиться к ОДКБ сказал в прямом эфире на гостелеканале "Хабар 24" первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. Вечером Минск сообщил о телефонных переговорах Токаева с президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.