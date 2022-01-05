Стали известны детали режима ЧП в Казахстане

5 янв. 21:29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указы о введении режима чрезвычайного положения во всех регионах страны. Документы опубликованы на сайте Акорды.

Из них следует, что режим ЧП вводится с 22.00 (по местному времени) сегодняшнего дня до полуночи 19 января.

На время действия ЧП в стране будет действовать комендантский час с 23.00 до 7.00.

В каждом регионе создается комендатура, ее возглавляет начальник соответствующего департамента полиции.

В рамках ЧП усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов жизнеобеспечения населения и транспорта.

Вводятся ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Будут проводиться проверки документов, удостоверяющих личность, досмотры людей и транспортных средств.

Ограничивается въезд в регионы и выезд из них.

Запрещаются мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также забастовки и другие способы приостановления или прекращения работы юридических лиц.

Вводится запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки и т. д., особый режим оборота лекарственных, наркотических и психотропных средств, этилового спирта и алкоголя.

У людей временно изымаются оружие и боеприпасы, у юридических лиц - также боевая и учебная военная техника, взрывчатые и радиоактивные вещества.