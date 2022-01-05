Восемь полицейских и силовиков погибли при беспорядках в Казахстане

5 янв. 21:15

При беспорядках в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и солдат национальной гвардии, об этом сообщает министерство внутренних дел РК.

Еще 317 полицейских и силовиков были ранены, передает Sputnik Казахстан.

Кроме того, в министерстве отметили, что акты вандализма и мародерства устроили провокаторы, и призвали жителей страны не поддаваться на эти провокации, передает РИА Новости.

Ранее сегодня о том, что в результате происходящего есть убитые, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации.