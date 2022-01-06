Шахрияр Мамедъяров анонсировал старт нового проекта

6 янв. 8:39

Ведущий азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сообщил о создании шахматного клуба "Мамедъяровы" и пригласил в клуб всех желающих заниматься шахматами.

"Кто хочет профессионально изучать шахматы и усовершенствовать свои знания в шахматах, пусть обращаются к нам", - обратился он.

Шахматист отметил, что уроки будут проводиться под руководством чемпионов мира и Европы, призеров командных чемпионатов Европы в составе женской сборной Азербайджана Зейнаб Мамедъяровой и Туркан Мамедъяровой и другими опытными специалистами.

Также в шахматном клубе будут проводиться также мастер-классы и сеансы одновременной игры с участием самого Шахрияра Мамедъярова. Участниками клуба могут стать как начинающие шахматисты, так и обладатели званий от четвертого до первого разрядов и выше.