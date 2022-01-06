Загранпаспорт в Узбекистане теперь можно получить в центре госуслуг

6 янв. 5:36

Центры государственных услуг в Узбекистане с нового 2022 года начали оформлять и выдавать загранпаспорта, об этом сообщили в Агентстве государственных услуг страны.

Паспорта в центрах оформляются и выдаются наряду с отделениями внутренних дел. При этом размер платы за выдачу биометрических паспортов для выезда за границу снижен до 1 базовой расчетной величины (БРВ, 270 тыс сумов). Ранее он составлял 1,2 БРВ, передает Podrobno.uz.

Пока услуга по выдаче паспортов для выезда за границу доступна не во всех центрах, однако до конца 2022 года она станет доступной везде. К тому же центры государственных услуг работают по принципу экстерриториальности, вне зависимости от места прописки обратившегося гражданина.