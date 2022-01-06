Очередная аттестация оставила Казахстан без учителей

6 янв. 2:25

Казахстан ощущает острый дефицит учительских кадров, причиной которого стали новая аттестация и изменение подхода к порядку приема и увольнения работников, сообщила депутат мажилиса (парламента) Казахстана Екатерина Смышляева.

Сейчас дефицит педагогических кадров в стране составляет порядка 26 тыс человек, а более 15 тыс учителей - это работники предпенсионного и пенсионного возраста.

"По многочисленным обращениям педагогов, существенное влияние на кадровый ресурс оказывает новая система аттестации, изменившая качество и частоту изменения подзаконных нормативно-правовых актов в сфере аттестации педагогов. До сих пор до конца не отработан порядок самой услуги", - обратилась к исполняющему обязанности министра образования депутат, передает Sputnik Казахстан.

Также при регистрации для прохождения национального квалификационного тестирования не определены сроки выдачи талона, нет разработанных тестов по специальным дисциплинам, не отработан порядок хранения видеозаписей аттестационной комиссии и доступа к ним при возникновении споров.

Организационные проблемы вынуждают педагогов пропускать очередную аттестацию, что приводит к значительным материальным потерям, судебным искам и трудовым спорам, отметила Смышляева.

Также в последнее время школы обложили приказами о порядке приема, ротации и увольнения педагогов, отметила парламентарий.

"Возможно, новая конструкция конкурсного отбора действительно снизит коррупционные риски, однако как она будет реализована при сохраняющемся дефиците кадров?" - задалась вопросом депутат.