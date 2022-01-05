Куклы с предприятия "Асик" станут брендом Северной Осетии

5 янв. 23:23

Владикавказское предприятие "Асик", на котором изготавливаются осетинские куклы, направило в Роспатент документы на их регистрацию в качестве бренда Северной Осетии. Об этом сообщила его руководитель Залина Цахилова.

"Мы подали документы на регистрацию бренда "Осетинские костюмные куклы", они сейчас находятся на рассмотрении в Роспатенте", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, фирма долгие годы сотрудничает с Мариинским театром, Эрмитажем, Большим театром, Старым Арбатом. Ее куклы, а также уникальные платки из натурального шелка представляют Северную Осетию во всем мире, их видели Португалия, Египет, Иордания, Турция, Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Германия, Греция, Швейцария и Чехия, а также Болгария.

В будущем руководители "Асик" намерены создать кукол, представляющих все народы России.