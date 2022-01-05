В ООН прокомментировали ситуацию в Казахстане

5 янв. 20:51

ООН с обеспокоенностью следит за событиями, происходящими в Казахстане, такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

"Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения, предполагающий в том числе ограничения на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и комендантский час. Ранее ушло в отставку правительство в полном составе.