Минэкономики Азербайджана объявило войну искусственному росту цен на хлеб

5 янв. 20:44

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обратилась к участникам рынка, сообщив, что в случае выявления признаков искусственного повышения цен на хлеб и муку она примет серьезные меры в отношении нарушителей.

"Как известно, с 2022 года цена на муку, производимую предприятиями из импортного продовольственного зерна на внутреннем рынке, приведена в соответствие с текущими ценами на мировом рынке. В результате наблюдается повышение цен на муку, а также на хлеб", - говорится в заявлении госоргана, передает Sputnik Азербайджан.

В связи с этим еще больше усилены меры контроля, а для предотвращения необоснованного изменения цены и веса традиционного (заводского) хлеба и контроля параметров качества на потребительском рынке проводится регулярный мониторинг, принимаются необходимые меры по соблюдению антимонопольного законодательства. В случае выявления в ходе мониторинга признаков нарушения законодательства Государственная служба примет серьезные меры.

Напомним, согласно ценам в розничных сетях, хлеб подорожал на 0,2 маната, а мешок муки весом в 50 кг подорожал с 28 до 38 манатов. Как известно, мировые цены на продукты питания резко выросли на фоне продолжающихся глобальных негативных процессов, а также пандемии COVID-19. Эти процессы также повлияли на рост цен на пшеницу.

Поскольку продовольственная пшеница импортируется в Азербайджан в основном из Российской Федерации, рост цен на российском рынке привел к подорожанию поставок этого продукта, - добавили в министерстве.