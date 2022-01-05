В Минобороны Азербайджана рассказали о ДТП с военной машиной

5 янв. 20:19

Двое военнослужащих-сверхсрочников легко пострадали в результате ДТП в Азербайджане, об этом сообщает Минобороны АР.

"Сегодня в 17.40 в результате потери управления военной машиной получили легкие ранения военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Абдуллаев Джейхун Гусейн оглу и солдат Гасанзаде Сулейман Али оглу", - сказано в сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что жизням обоих военнослужащих ничего угрожает.

В МО АР также опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, группа азербайджанских военнослужащих якобы попала под снежную лавину.

В ведомстве обратились к представителям СМИ, призвав их не распространять непроверенные сведения.