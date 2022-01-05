Власти ввели режим чрезвычайного положения во всем Казахстане

5 янв. 19:48

В Казахстане введен в силу режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил государственный телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что режим ЧП ввели еще в 9 областях: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской. Комендантами стали руководители департаментов полиции.

Ранее режим ЧП был установлен в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Таким образом, он будет действовать по всей стране до 19 января.

Режим ЧП предполагает ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, запрет организации и проведения собраний, массовых мероприятий и семейных обрядов, а также комендантский час - с 23.00 до 7.00.

В Алматы протестующие захватили здание местного управления Комитета нацбезопасности, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По данным РИА Новости, они также атакуют департамент полиции.

В Талдыкоргане (столица Алматинской области), как следует из фотографий в СМИ, демонстранты снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, при падении он раскололся на две части.

В Павлодаре, передает Sputnik Казахстан, власти и силовики сумели подавить беспорядки, ситуация в городе спокойная.

При этом в Нур-Султане и большинстве регионов Казахстана уже начал действовать комендантский час, на западе страны, в другом часовом поясе, он наступит часом позже.

Ранее сегодня президент Касым-Жомарт Токаев занял пост главы Совета безопасности страны и пообещал "действовать максимально жестко", чтобы защитить жизни жителей Казахстана и его целостность.