Назначена дата первой встречи спецпредставителей Турции и Армении

5 янв. 19:36

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между странами пройдет 14 января в Москве.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

Дату переговоров, передает ТАСС, подтвердили в МИД Турции.

Напомним, спецпредставителем Анкары назначен экс-посол Турции в США Сердар Кылыч, спецпредставителем Еревана - вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. О создании такого формата заявил 13 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.