На смену холоду в Грузию придет весна

5 янв. 19:21

Уже завтра на смену снегопадам и холоду в Грузию придет потепление, - обещают метеорологи.

Несмотря на то, что сегодня в ряде районов страны будут преобладать снег с дождем, а ветер усилится до 17-22 м/с, 6-7 января, в четверг и в пятницу, на территории страны будет солнечно и без осадков, а температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 18 градусов тепла, - передает Sputnik Грузия.

Ночью в Западной Грузии будет еще прохладно - плюс 3 градуса, а завтра днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, в восточной части страны ночью будет минус 3 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.

Что касается Тбилиси, то в столице до 7 января включительно будет солнечно и без осадков: и хотя температура воздуха ночью будет падать до минус 1 градуса, днем он будет прогреваться до 14 градусов со знаком плюс. Ослабнет и ветер – его скорость составит 10–15 м/с.