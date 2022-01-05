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Двое взрослых и подросток пострадали в аварии в Карачаево-Черкесии

МВД КЧР

ДТП с пострадавшими произошло в Урупском районе, сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии. Накануне примерно в полдень на дороге "Майкоп - Зеленчукская" у села Уруп столкнулись два автомобиля - "Лада Гранта" под управлением 24-летнего жителя Черкесска и Kia, за рулем которой был 27-летний житель города Белая Калитва Ростовской области.

После аварии в Урупскую центральную районную больницу обратились водитель и два пассажира иномарки, в том числе 14-летний подросток, все жители Ростовской области.

В салоне автомобиля ехал еще четырехлетний ребенок, он не пострадал благодаря детскому удерживающему устройству.

Правоохранители проводят проверку, выясняются причины и условия аварии.

ФОТО МВД КЧР
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