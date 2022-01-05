Рецидивиста, отнявшего у пенсионера елку в новогоднюю ночь, схватили в Северной Осетии

5 янв. 18:48

Мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера в новогоднюю ночь, задержали в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

В ОМВД по Моздокскому району обратился за помощью 71-летний местный житель, который рассказал, что пригласил на Новый год к себе домой 38-летнего уроженца селения Предгорное.

Однако во время застолья между его участниками разгорелся бытовой конфликт, во время которого подозреваемый разбил монитор компьютера, не скрываясь похитил искусственную елку, забрал 10 тысяч рублей и скрылся.

За час сыщики задержали подозреваемого, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Рецидивист признался в преступления, раскаялся и извинился, в том числе - и за испорченное новогоднее настроение. Елка и деньги возвращены владельцу, который "горячо поблагодарил" полицейских.

"Я от чистого сердца пригласил домой человека, хлеб-соль предложил, а он вон как ответил на гостеприимство. Спасибо большое ребятам из полиции, что так быстро сработали. Вот честное слово, большое им спасибо от всей души, что справедливость восторжествовала", - привели в управлении его слова.

Против грабителя может быть открыто уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж".