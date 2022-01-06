Соглашение о своповых поставках газа сорвало план США по противодействию Ирану

Соглашение между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном о своповых поставках газа укрепит роль этих стран в энергетическом балансе Каспийского региона, считает эксперт по энергетике Нарси Горбан. Реализация контракта о своповых поставках, вступившего в силу 1 января 2022 года, стала первым шагом в рамках усилий последних 25 лет по превращению Ирана в региональный газовый центр, сообщил аналитик новостному агентству иранского министерства нефти Shana. "Иран, в силу своего географического положения, может получать газ из стран-производителей и доставлять его в страны по другую сторону границы, испытывающие дефицит газа. Таким образом, Иран превратится в крупного регионального посредника по транзиту газа", - сказал эксперт.

PressTV отмечает, что сейчас Иран экспортирует газ в Турцию и Ирак, в то время как экспорт в Пакистан и Индию пока не осуществляется. Для своповых поставок туркменского газа Иран использует трубопровод, через который осуществлялся импорт газа в северные провинции страны. "Если мы хотим увеличить объемы газа по контракту, нам необходимо построить в стране больше трубопроводов", - отметил Горбан.

Иран обладает вторыми по величине в мире запасами газа после России, его доля в мировых запасах составляет около 16%. Однако Россия обладает большим количеством трубопроводов для экспорта газа, и "если Иран планирует занять ведущее положение на газовом рынке, ему необходимо укрепить свою инфраструктуру с точки зрения добычи и транспортировки газа и включить вопрос оптимизации потребления в повестку дня", - говорит Горбан.

Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение о своповых поставках газа 28 ноября на полях 15-го Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде. Согласно договоренности, Иран будет получать до двух миллиардов кубометров газа из Туркменистана и поставлять эквивалентное количество в Азербайджан на границе с Астарой. По условиям соглашения ежедневно Туркменистан будет отправлять Азербайджану 5-6 млн кубометров газа. У Ирана есть крупные газовые месторождения на юге страны, но с 1997 года для обеспечения своих северных провинций приходится импортировать газ из Туркменистана, особенно зимой.

"Подписание этого соглашения стало шагом вперед в отношениях между двумя странами в области энергетики, что также поможет в зимнее время обеспечить газом Хорасан-Резави, Северный и Южный Хорасан, а также провинции Голестан и Семнан", - заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи в Ашхабаде.

Почему это важно

Соглашение о своповых поставках газа - хотя и небольшой, но важный шаг с точки зрения экспертов в области энергетики. Оно стало первым достижением иранского министерства нефти во главе с Овджи, которое занялось активизацией энергетической дипломатии и углублением сотрудничества Ирана с соседними странами с момента его вступления в должность в августе.

Эксперты сходятся во мнении, что даже при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка импорт газа из Туркменистана не должен прекращаться из-за его низкой стоимости. Это позволяет Ирану пускать импортируемый газ на нужды северных провинций страны и экспортировать эквивалентный объем в соседние страны по более высокой цене.

По мнению экспертов, у каждого из соседей Ирана есть преимущества, которые следует учитывать. Овджи сообщил, что Иран движется к урегулированию затянувшегося спора о газовой задолженности с Туркменистаном, который в конце 2017 года заявил, что Тегеран должен $1,8 млрд за поставленный газ. "Мы скоро выплатим первый взнос в счет погашения газового долга туркменской стороне", - сказал Овджи, не назвав суммы долга.

По словам бывшего заместителя министра нефти Ирана Мансура Моазэми, восстановление экономических отношений с Туркменистаном - важный шаг. "Туркменистан - сосед Ирана, и заключив газовый контракт, мы укрепили наши отношения с Туркменистаном. Это определенно в интересах нашей страны, - сказал он агентству Fars. - На самом деле, идеальная ситуация - это когда Иран покупает весь туркменский газ для экспорта и, с учетом его геополитического положения, экспортирует его в другие страны".

Эксперт по энергетике Голамхосейн Хассанташ считает, что использование обширной территории Ирана для обмена, транзита и облегчения транспортировки соседних стран является экономически позитивным шагом, который поможет укрепить политические отношения и снизить региональную напряженность. "Такие договоренности отвечают интересам как внешней политики, так и энергетического сектора", - добавил он.

Кроме того, соглашение о своповых поставках газа было реализовано в рамках стратегического плана по противодействию антииранской стратегии США. Другими словами, с заключением этого соглашения, ситуация на региональном газовом рынке изменились. Лидер Туркменистана намерен активизировать строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) стоимостью $10 млрд. Транскаспийский газопровод же предусматривает транспортировку природного газа из Туркмении и Казахстана через Азербайджан. Газопровод ТАПИ протяженностью 1800 км предназначен для транспортировки газа из Туркменистана в Индию через Афганистан и Пакистан. Оба проекта, по мнению Тегерана, были задуманы с целью обойти наиболее жизнеспособные иранские маршруты.

"Честно говоря, логика соглашения о своповых поставках газа между Туркменистаном и Азербайджаном очень четкая. Проблема не только в поставках или непоставках газа в пять северных провинций Ирана; Иран также нашел благоприятную возможность для сотрудничества по коридору "Ляпис-лазурь" - что еще два месяца назад казалось очень маловероятным", - сказал экономический эксперт Маджид Шакери, имея в виду открытый в 2018 году международный транзитный маршрут, связывающий Афганистан с Турцией через Туркменистан, Азербайджан и Грузию.