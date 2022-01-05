Почти 120 машин за полчаса попали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

5 янв. 18:25

Несколько массовых автоаварий случилось за 30 минут в Тульской области на трассе М-4 "Дон", об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В полиции отметили, что с 12-30 до 13-00 в Ефремовском районе на 284-м километре в направлении Москвы столкнулись порядка 30 машин; на 284-286 километрах в направлении Воронежа - 16 транспортных средств; в Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы в ДТП попали 55 авто, 8 человек получили незначительные травмы.

Кроме того, в тот же период времени на 216-м километре в направлении Воронежа врезались 10 автомобилей, в том числе "скорая" и машина спасательной службы, незначительные травмы получили четверо.

Наконец, в Веневском районе на 177 километре в направлении Воронежа столкнулись семь машин, пострадал ребенок.

"Стоит отметить, что на каждом из указанных участков дороги произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий с общим вышеуказанным количеством транспортных средств, участвовавших в ДТП", - уточнили в управлении.

По предварительным данным, причина аварий - мощные снежные заряды.

Движение всех транспортных средств по трассе М-4 "Дон" было на несколько часов остановлено в обоих направлениях.