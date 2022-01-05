Аэропорт Алматы захвачен протестующими

5 янв. 18:14

Аэропорт в Алматы захвачен участниками акций протеста, сообщают СМИ.

По их данным, проводится эвакуация сотрудников.

Официального подтверждения либо опровержения этой информации не поступало.

Ранее ТАСС со ссылкой на представительство Air Astana сообщил, что не функционирует также воздушная гавань в Актау - столице Мангистауской области. Причину изменений в авиакомпании не уточнили. Из-за комендантского часа не состоятся поздние рейсы в столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев".

Авиакомпании других стран отменяют рейсы в Алматы.

Такое решение приняла в частности российская компания "Аэрофлот": самолет должен был вылететь сегодня в 20:55 мск, однако рейс отменен, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, - так же, как полет в Нур-Султан, запланированный на 23:20 мск.

Полностью отменяет рейсы в Алматы азербайджанская AZAL. "Данное решение было принято в связи с событиями, происходящими в Казахстане", - пояснили в ее пресс-службе. При этом рейс из Баку в казахский город выполнялся перевозчиком еженедельно по пятницам, обратно - по субботам.

Судя по электронному табло аэропорта "Звартноц, не состоится завтрашний рейс Актау-Ереван: планировалось, что самолет казахстанской авиакомпании SCAT прилетит в 18:20 по ереванскому времени. Аналогичный рейс, который должен прибыть в 00:10, пока ожидается "вовремя", однако, по всей вероятности, он тоже не будет выполнен, передает Sputnik Армения.

Как сообщает Sputnik Грузия, в Тбилисском международном аэропорту заявили, что рейс Тбилиси-Алматы откладывается уже почти на 14,5 часов из-за "нестабильной ситуации, политического кризиса" в Казахстане, и, возможно, этот срок еще увеличится.

Белорусская "Белавиа" отменила полет из Минска уже после начала регистрации на него, информация опубликована на ее сайте. "Рейс B2 767 в Алматы… 20.05 (совпадает с мск) отменен", - указано на онлайн-табло.