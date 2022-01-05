Похитителя стартеров и генераторов поймали в Кабардино-Балкарии

5 янв. 17:54

Кражу раскрыли полицейские в Урванском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В конце декабря минувшего года неизвестный забрался в дом на дачном участке и украл четыре автомобильных стартера и два генератора, владельцем которых был 37-летний житель села Кахун. Преступник нанес ущерб на сумму 20 тыс рублей.

Потерпевший написал заявление в ОМВД РФ по Урванскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 44-летний местный житель, ранее судимый.

"Мужчина признался в совершенном, пояснив, что успел уже сдать украденное в пункт приема металлолома", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело, проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.