Пожар убил мать и сына в Пятигорске

5 янв. 17:36

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Пятигорске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Утром на улице Первой Набережной в частном доме загорелся матрас. Потушив пламя, на месте ЧП пожарные обнаружили тела 83-летней женщины и ее 61-летнего сына.

В СУ СКР по Ставрополью, по факту трагедии ведется доследственная проверка. Причину возгорания выяснят эксперты.

Следователь осмотрел место происшествия, он опрашивает очевидцев. Назначены судмедэкспертизы, передает "Сайт Ставрополя 1777".