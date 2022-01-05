Пожар убил мать и сына в Пятигорске

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Пятигорске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Утром на улице Первой Набережной в частном доме загорелся матрас. Потушив пламя, на месте ЧП пожарные обнаружили тела 83-летней женщины и ее 61-летнего сына.
В СУ СКР по Ставрополью, по факту трагедии ведется доследственная проверка. Причину возгорания выяснят эксперты.
Следователь осмотрел место происшествия, он опрашивает очевидцев. Назначены судмедэкспертизы, передает "Сайт Ставрополя 1777".