Ильхам Алиев поздравил православных христиан с Рождеством

5 янв. 17:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил православную христианскую общину с Рождеством Христовым.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества Христова, передаю вам самые сердечные пожелания", - обратился он.

Глава государства напомнил, что представители различных народов и религий на протяжении тысячелетий проживают в Азербайджане в атмосфере взаимоуважения и доверия, в мире и спокойствии. "Сохранение и дальнейшее развитие в нашем обществе, где существуют многовековые традиции толерантности, этнокультурного разнообразия, религиозно-духовного наследия и мультикультуральных ценностей являются одними из важнейших целей осуществляемой нами государственной политики. Сегодня наша страна по праву признана в мире пространством межконфессионального и межкультурного диалога", - обратил внимание президент.

Ильхам Алиев указал, что Азербайджан, который находится на пересечении цивилизаций, - родина для каждого человека, язык, вероисповедание и этническая принадлежность не играют здесь роли. "С чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что проживающие в нашей стране представители различных народов и религий, в том числе наши православные соотечественники, принимая активное участие во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг, не жалеют сил и умения во имя процветания и прогресса нашего общего дома - Азербайджана", - заявил президент.

Он напомнил, что Рождество каждый год отмечается в Азербайджане как праздник, служащий "символом обновления, спокойствия, доброты и милосердия". "Еще раз передаю всем вам сердечные поздравления по случаю этого священного праздника, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам - достатка. С праздником!" - заключил Ильхам Алиев.