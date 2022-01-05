Минздрав Армении серьезно ужесточит коронавирусные ограничения

5 янв. 16:58

Уже через 20 дней в Армении вступят в силу новые, очень жесткие ограничения для невакцинированных граждан на посещение общественных мест, - заявила на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Все граждане страны при посещении музеев, театров или других очагов культуры, а также ресторанов и кафе, должны будут предъявлять либо сертификат о вакцинации, либо результаты теста (ПЦР-теста за последние 72 часа либо экспресс-теста за последние сутки). На магазины ограничение пока не распространяется.

"Сертификат можно будет предъявить и с телефона, через приложение Armed", - пояснила министр, передает Sputnik Армения.

Соответствующий приказ будет опубликован в ближайший понедельник, 10 января, а в силу он вступит через 15 дней, - добавила Анаит Аванесян.